Нетаньяху: Ізраїль має намір не окупувати Газу, а звільнити її від ХАМАС

Прем'єр-міністр міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що мета його країни не окупувати Газу, а звільнити її від угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зазначимо, що днями Ізраїль затвердив військовий план із захоплення міста Газа. Але як каже Нетаньяху, мета не в окупації.
"Наша мета - не окупувати Газу. Наша мета - звільнити Газу, звільнити її від терористів ХАМАС. Війна може закінчиться завтра, якщо ХАМАС складе зброю і звільнить усіх заручників, що залишилися", - заявив він.
Також Нетаньяху описав своє післявоєнне бачення Сектора Газа. За його словами, Газа буде демілітаризована, а Ізраїль нестиме основну відповідальність за безпеку.
"На кордоні Гази з Ізраїлем буде створено зону безпеки для запобігання майбутнім терористичним вторгненням. У Газі буде створено цивільну адміністрацію, яка прагнутиме жити в мирі з Ізраїлем. Такий наш план на наступний день після ХАМАС", - сказав прем'єр Ізраїлю.
Крім того, він ще раз перерахував свої 5 принципів припинення вогню в Газі
Нетаньяху підкреслив, що Палестинська адміністрація не є прийнятним варіантом.
"Це наш план. З огляду на відмову ХАМАС скласти зброю, в Ізраїлю немає іншого вибору, окрім як довести справу до кінця і розгромити ХАМАС", - резюмував Нетаньяху.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що уряд Ізраїлю готує мобілізацію десятків тисяч резервістів до армії напередодні встановлення повного контролю над Сектором Газа.
Водночас такі плани викликали критику з боку ізраїльського військового командування.