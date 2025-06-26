Нетаньяху і Трамп планують свято після перемоги над Іраном, - Axios

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент США Дональд Трамп планують відсвяткувати перемогу над Іраном під час особистої зустрічі. Це може статися найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як пише видання, Трамп і Нетаньяху вважають 12-денну війну проти Ірану величезним досягненням - як для своїх країн, так і для своєї особистої спадщини.
Два неназвані ізраїльські чиновники розповіли виданню, що між радниками Нетаньяху і представниками Білого дому вже відбулися перші переговори про можливий візит, хоча дата ще не визначена.
"Обидві сторони зацікавлені в тому, щоб влаштувати свято перемоги після війни з Іраном", - сказав один зі співрозмовників Axios.
Ще один ізраїльський чиновник припустив, що візит Нетаньяху до Вашингтона може відбутися в другому тижні липня.
Водночас прессекретар Нетаньяху заявив, що йому нічого не відомо про запланований візит до Вашингтона.
Очікується, що під час можливої зустрічі лідери закріплять свою версію успіху операції в Ірані та обговорять спільні подальші кроки в регіоні.
Нагадаємо, Ізраїль майже два тижні тому розпочав операцію зі знищення ядерної програми Ірану. По ядерних об'єктах на іранській території було завдано ракетних ударів.
Минулими вихідними США приєдналися до Ізраїлю і завдали ударів по підземних ядерних об'єктах Ірану, які досить складно зруйнувати.
Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені.
Тим часом ЗМІ з посиланням на неназвані джерела пишуть, що Іран міг вивезти збагачений уран з тих об'єктів, по яких вдарили США. Тому шанс на виробництво іранської ядерної зброї зберігається.
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