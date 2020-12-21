Нетаньяху хочет закрыть небо Израиля для пассажирских перевозок

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху на фоне новой мутации COVID-19 выступает за полный запрет пассажирского авиасообщения. Он призывает закрыть небо Израиля, как во время первой волны пандемии.

Обращение Нетаньяху распространила его канцелярия в Facebook.

Сообщается, что такое заявление он сделал на заседании комиссии министров по борьбе с коронавирусом.

"Я созвал комиссию министров с одной целью - закрыть авиасообщение. Со времени вчерашнего заседания мутация вируса обнаружена уже в очень многих странах, и нам ясно, что это начало очень быстрого распространения", - отметил Нетаньяху.

По его словам, необходимо максимально сократить вирусную массу, которая попадает в Израиль, пока Британия изучает, что представляет собой новый штамм.

"Для этого я хочу сделать то, что мы сделали в первую волну пандемии коронавируса - закрыть небо как можно скорее", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что около 30 стран отменяют рейсы в Британию из-за нового штамма COVID-19.

Также стало известно, что Израиль запретил въезд иностранцам только из Британии, Дании и Южной Африки.