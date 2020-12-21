Чили вводит запрет на въезд иностранцам, недавно побывавшим в Британии

Фото: люди в аэропорту (pixabay)

Правительство Чили запретило въезд в страну всем иностранцам-нерезидентам, находившимся в Великобритании в течение последних 14 дней. Такое решение приняли из-за обнаружения в нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, запрет для всех иностранцев, побывавших в Британии, вступит в силу в полночь во вторник, 22 декабря. Он продлится в Чили две недели.

Отметим, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Кроме того, в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" властей.

В связи с этим ряд стран Европы уже запретили авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией.

Также РБК-Украина писало, что новый вид коронавируса, выявлен также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Всемирная организация здравоохранения призывает страны усилить контроль.