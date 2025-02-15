Нетаньяху хоче продовжити першу фазу угоди про припинення вогню з ХАМАС, - ЗМІ

Як пише видання, Нетаньяху хоче продовжити поточну першу фазу за межі позначених 42 днів, які мають закінчитися 1 березня. Також він має намір забезпечити звільнення більшої кількості заручників у межах першої фази, які, як тепер відомо Ізраїлю, перебувають у поганому стані здоров'я.

Крім цього прем'єр хоче, щоб ізраїльські парламентарі пояснили катарським і єгипетським посередникам, за підтримки США, що продовження першої фази також відповідає інтересам ХАМАС, оскільки це забезпечить більш тривале збереження режиму припинення вогню.

Також у доповіді йдеться про те, що Нетаньяху має намір домогтися "звільнення заручників у Рамадан" - додаткового першого етапу звільнення заручників, приуроченого до настання наступного місяця священного для мусульман місяця Рамадан.

Водночас ізраїльські парламентарі попереджають, що якщо Ізраїль не почне серйозні переговори щодо другої фази, які, згідно з угодою, мали розпочатися майже два тижні тому, тоді країна ризикує поставити під загрозу решту запланованих звільнень заручників у рамках першої фази.