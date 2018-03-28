Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме

Нетаньяху госпитализирован из-за высокой температуры и кашля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Премьер-министр плохо себя чувствует, у него высокая температура и кашель. Он посоветовался с лечащим врачом, и тот принял решение, что премьер-министру нужно пройти несколько проверок. Премьер находится в Хадассе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно диагнозу врача, это рецидив болезни, которая была две недели назад.

לראש ממשלתנו היקר @netanyahu , מאחל לך החלמה מהירה. לי ולכל עם ישראל חשוב שתשב עם משפחתך היקרה לסדר פסח בריא ושלם, שתאכל הרבה חרוסת ואף טיפה מרור. בריאות! — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек".

Израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов.

В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.