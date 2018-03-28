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Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме

НовостиПроисшествия    28.03.2018 - 00:41
Фото: Биньямин Нетаньяху
Фото: Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху госпитализирован из-за высокой температуры и кашля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Премьер-министр плохо себя чувствует, у него высокая температура и кашель. Он посоветовался с лечащим врачом, и тот принял решение, что премьер-министру нужно пройти несколько проверок. Премьер находится в Хадассе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно диагнозу врача, это рецидив болезни, которая была две недели назад.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования  коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек".

Израильская полиция рекомендовала выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции. Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов.

В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.

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Теги публикации: Нетаньяху, Израиль, Иерусалим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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