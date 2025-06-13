Нетаньягу зробив першу заяву після атаки Ізраїлю на Іран

За словами прем'єра Ізраїлю, мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.

Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу "за його непохитну позицію".

"Раз за разом він чітко заявляв: Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю", - сказав він.

Звертаючись безпосередньо до народу Ірану, Нетаньягу заявив: "Ми не ненавидимо вас. Ви - не наші вороги. У нас є спільний ворог: тиранічний режим, який вас топче".

Прем'єр Ізраїлю також наголосив, що операція проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно. ЦАХАЛ раніше повідомив, що це лише перший етап операції. ЗМІ пишуть, що вона триватиме кілька днів.