UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців з півдня Лівану

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. За його словами, "Хезболла" використовує їх як живий щит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пише видання, напруженість між Ізраїлем та миротворчими силами ООН на півдні Лівану продовжує загострюватись. Паралельно, ізраїльський прем'єр звернувся до Генерального секретаря Організації об'єднаних націй Антоніа Гутерріша із закликом вивести солдатів тимчасових сил ООН у Лівані (ВСООНЛ) із зон бойових дій.

"Настав час вивести ВСООНЛ з опорних пунктів "Хезболли" та з районів бойових дій. Армія оборони Ізраїлю неодноразово просила про це і отримувала багаторазові відмови, і все це було зроблено з метою надати терористам "Хезболли" живий щит. Пане генеральний секретар, приберіть сили ВСООНЛ із зони ризику. Це потрібно зробити прямо зараз, негайно", - заявив він.

Видання зазначає, що у ВСООНЛ сьогодні повідомили, що ЦАХАЛ завдав ударів по ряду постів, включаючи штаб-квартиру в Накурі. Під час інцидентів миротворці ООН отримали легкі поранення.

"Ваша відмова евакуювати солдатів ВСООНЛ робить їх заручниками "Хезболли". Це ставить під загрозу як їх самих, так і життя наших солдатів", - сказав Нетаньяху.

Він заявив, що Ізраїль "шкодує про поранення" представників миротворчих сил, і його країна робить все можливе, щоб цього не допустити.

"Але простий і очевидний спосіб забезпечити це - просто вивести їх із небезпечної зони", - додав ізраїльський прем'єр.

Також Нетаньяху заявив, що європейським лідерам слід критикувати "Хезболлу", а не Ізраїль, за використання ВСООНЛ в якості "живого щиту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НетаньяхуООНІзраїльХезболла