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Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. По его словам, "Хезболла" использует их как живой щит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, напряженность между Израилем и миротворческими силами ООН на юге Ливана продолжает обостряться. Паралельно, израильский премьер обратился к Генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу с призывом вывести солдат временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) из зон боевых действий.

"Пришло время вывести ВСООНЛ из опорных пунктов "Хезболлы" и из районов боевых действий. Армия обороны Израиля неоднократно просила об этом и получала многократные отказы, и все это было сделано с целью предоставить террористам "Хезболлы" живой щит. Господин генеральный секретарь, уберите силы ВСООНЛ из зоны риска. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно", - заявил он.

Издание отмечает, что в ВСООНЛ сегодня сообщили, что ЦАХАЛ нанес удары по ряду из постов, включая штаб-квартиру в Накуре. В ходе инцидентов миротворцы ООН получили легкие ранения.

"Ваш отказ эвакуировать солдат ВСООНЛ делает их заложниками "Хезболлы". Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат", - сказал Нетаньяху.

Он заявил, что Израиль "сожалаеет о ранении" представителей миротворческих сил и его страна делает все возможное, чтобы этого не допустить.

"Но простой и очевидный способ обеспечить это - просто вывести их из опасной зоны", - добавил израильский премьер.

Также Нетаньяху заявил, что европейским лидерам следует критиковать "Хезболлу", а не Израиль, за использование ВСООНЛ в качестве "живого щита".

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