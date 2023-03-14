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Нетаньягу вперше обговорив надання Ізраїлем військової допомоги Україні, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше провів дискусію щодо політики Ізраїлю щодо військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"На зустрічі обговорювався варіант надання військової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ній взяли участь міністр оборони Йоав Галлант, міністр закордонних справ Елі Коен, голова Моссада Девід Барнеа, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, військовий секретар Нетаньяху Аві Хіль та інші.

"У повідомленнях йдеться, що жодних рішень прийнято не було, і обговорення буде продовжено", - додали у ЗМІ.

Нагадаємо, що візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Україну може відбутися найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової.

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