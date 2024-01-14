Нетаньягу підтримав закриття кордону між Сектором Газа та Єгиптом

Під час брифінгу для преси глава уряду заявив, що Ізраїль не вважатиме війну завершеною, доки не закриє Філадельфійський коридор - 14-кілометрову смугу, що служить буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Газою.

"Ми знищимо ХАМАС, ми демілітаризуємо Газу, і військова техніка та інша смертоносна зброя будуть продовжувати проникати у цей південний отвір, тому, звичайно, нам потрібно його закрити", - сказав Нетаньягу.

Він також зазначив, що кордон має бути закритий до завершення війни, оскільки агентство ООН попереджає про голод.

За його словами, ізраїльські офіційні особи не вирішили, як саме вони будуть діяти із закриттям кордону. Однак це означало б відновлення ізраїльського контролю над анклавом, якого не було багато років, і завдало б удару по обмеженому суверенітету палестинців у регіоні.

Сектор Газа межує з Ізраїлем з двох сторін, а середземноморське узбережжя та повітряний простір також перебувають під жорсткою ізраїльською блокадою. Його пункт перетину кордону з Єгиптом у місті Рафах - єдиний пункт пропуску, що не контролюється Ізраїлем, хоча доступ до нього все ще обмежений, а єгипетські бюрократичні та безпекові процедури є тривалими і складними.

Закриття кордону Сектору Газа з Єгиптом

13 січня Тель-Авів повідомив Каїр, що планує розпочати військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетського боку кордону.

Раніше Беньямін Нетаньягу назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню в Секторі Газа.

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