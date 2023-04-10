Нетаньяху передумав відправляти у відставку міністра оборони Ізраїлю

"У нас були розбіжності, навіть серйозні розбіжності. Але я вирішив залишити ці розбіжності в минулому", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі відбувалися протести проти судової реформи, запропонованої урядом прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Нововведення передбачали значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам.

Однак після того, як глава уряду Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони, який виступив проти реформи, в Ізраїлі почалися нові масштабні мітинги. Акції протести супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями, а поліція розганяла учасників водометами.

До цього Йоав Галлант закликав уряд Ізраїлю скасувати впровадження судової реформи, заявивши, що запеклі суперечки навколо неї становлять загрозу нацбезпеці.

Пізніше ізраїльський прем'єр оголосив, що переносить розгляд судової реформи до літа.

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