Нетаньягу обговорив із розвідкою "крах режиму Асада" в Сирії, - The Times of Israel

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху спішно провів консультації із ключовими фігурами у розвідці. І обговорив з ними можливий крах режиму Башара Асада в Сирії на тлі наступу опозиційних сил на Алеппо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Видання з посиланням на телевізійний репортаж Channel 12 пише, що наступ повстанців у Сирії обіцяє короткострокові вигоди та потенційні проблеми для Ізраїлю.

За даними телеканалу, напередодні Нетаньяху провів нараду у міністерстві оборони. Як повідомили неназвані співробітники розвідки, Ізраїль із великою обережністю стежить за ситуацією. За їхніми оцінками, іранська інфраструктура в Сирії постраждала, і її більша частина була захоплена.

Нетаньягу доповіли, що швидше за все тепер увага ліванської "Хезболли" буде переключена на Сирію та на спроби захистити режим диктатора Башара Асада.

Щодо самої сирійської території, де Армія оборони працює над зниженням потенціалу "Хезболли" та усуненням прямих загроз з боку проіранських сил, ймовірно, свобода військових операцій Ізраїлю розшириться.

"Керівники розвідки зазначили, що останні події здаються позитивними. Але вони попередили, що крах режиму Асада, найімовірніше, створить хаос, у якому виникнуть військові загрози Ізраїлю", - пише The Times of Israel.

Раптовий наступ на Алеппо

Цього тижня повстанці на чолі з ісламістами з Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ) перейшли в масштабний наступ на Алеппо. Це велике місто з 2016 року контролюють урядові сили Асада.

Станом на сьогодні опозиція зайняла більшу частину Алеппо, а сирійська армія оголосила про вихід із міста для підготовки контрнаступу.

За непідтвердженими даними, Башар Асад нібито негайно прибув до Москви. За інформацією Reuters, російська сторона пообіцяла надати військову допомогу протягом 72 годин.

Крім того, сьогодні у соціальних мережах поширюються відео прориву повстанців до міста Хама, перестрілок у столиці Дамаску та чутки про переворот у Сирії. Станом на даний момент підтверджень немає.