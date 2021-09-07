"Нет состава преступления". Полиция закрыла дело о расистских оскорблениях Беленюка

Указано, что дело было открыто Печерским управлением полиции 13 августа по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности) Уголовного кодекса.

"25.08.2021 в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п.2 ч.1 ст.284 Криминального процессуального кодекса", - сказано в ответе Нацполиции.

Эта статья означает, что следователи не нашли в произошедшем конфликте состава уголовного правонарушения.

Полиция также подчеркивает, что по состоянию на 7 сентября решение о закрытии дела так и не было отменено ни прокуратурой, ни судом.