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"Нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина

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Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 16:25
"Нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность принятия РФ в Альянс после ухода Путина. Генсек выразил уверенность, что демократия в России обязательно победит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга "Новой газете Европы", передает издание "Медуза".

"Для демократической страны нет ничего невозможного", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе.

Генсек добавил, что раньше эксперты отвергали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, невзирая на мнение скептиков это произошло.

"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что верит в свободное открытое общество, в котором не боятся говорить правду и то, что думают, а лидеры избираются демократическим путем.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если НАТО предложит вступить в Альянс, то страна сделает это.

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Владимир Путин НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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