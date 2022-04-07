"Нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность принятия РФ в Альянс после ухода Путина. Генсек выразил уверенность, что демократия в России обязательно победит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга "Новой газете Европы", передает издание "Медуза" .

"Для демократической страны нет ничего невозможного", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе.

Генсек добавил, что раньше эксперты отвергали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, невзирая на мнение скептиков это произошло.

"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что верит в свободное открытое общество, в котором не боятся говорить правду и то, что думают, а лидеры избираются демократическим путем.