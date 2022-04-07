"Немає нічого неможливого": Столтенберг про ймовірність прийняття РФ до НАТО після відходу Путіна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив можливість прийняття РФ в Альянс після відходу Путіна. Генсек висловив упевненість, що демократія в Росії обов'язково переможе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга "Новій газеті Європи", передає видання "Медуза".
"Для демократичної країни немає нічого неможливого", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі.
Генсек додав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.
"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав він.
Столтенберг підкреслив, що вірить у вільне Відкрите суспільство, в якому не бояться говорити правду і те, що думають, а лідери обираються демократичним шляхом.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо НАТО запропонує вступити в Альянс, то країна зробить це.
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