Нестримний розвиток. Як великий бізнес впроваджує стійкі рішення та підтримує українців

Війна завдає нищівних ударів по економіці та інфраструктурі. Але український бізнес доводить, що стійкий розвиток можливий навіть у найскладніших умовах. Підтримка екологічних ініціатив, соціальна відповідальність та економічна адаптація — основні принципи, на яких будується нова реальність бізнесу в Україні. Детальніше про ці проекти – в спецпроекті РБК-Україна.
Нова пошта, один із лідерів на ринку логістики України, демонструє стійкість і адаптацію до викликів воєнного часу. Компанія активно виконує цілі сталого розвитку, інтегруючи екологічні, соціальні та економічні ініціативи.
"Нова пошта поряд з людьми у мирні часи та у військовий. Ми підтримуємо тих, хто опинився вдалині від своїх рідних, і відкриваємо представництва в інших країнах. Ми доставляємо туди, куди ніхто, окрім нас, не доставить. Ми поряд, коли треба допомогти — вода, їжа, світло, зв’язок, забезпечення речей. Ми продовжуємо як бізнес розвиватися й тримати економіку країни. Ми любимо нашу Україну і наших людей — сміливих, хоробрих, працелюбних — та працюємо для них і за них", — говорить Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.
British American Tobacco Україна (ВАТ Україна) продовжує працювати над екологічними, соціальними та управлінськими ініціативами. На початку війни більшість екологічних проєктів було зупинено, але вже у 2023 році компанія їх відновила і навіть розширила, зосередившись на зменшенні споживання електрики.
Безпека та відповідність стандартам: Компанія забезпечила укриття на своїй фабриці для безпечного перебування працівників під час повітряних тривог. У 2024 році ВАТ Україна успішно пройшла сертифікаційний аудит і підтвердила відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2015 (управління якістю), ISO 14001:2015 (екологічне управління) та ISO 45001:2018 (охорона здоров'я та безпека праці).
Енергоефективність: За останні два роки компанія інвестувала понад 45 млн грн у підвищення енергоефективності. Це дозволило зменшити споживання електроенергії на 17%, газу – на 25%, а води – на 30%. Особливо важливим проєктом стало впровадження системи "Enercon" для щоденного моніторингу за використанням природних ресурсів на всьому обладнанні.
Зменшення викидів СО2: ВАТ Україна планує скоротити викиди вуглекислого газу на 50% до 2030 року порівняно з 2017 роком. Завдяки встановленню світлодіодного освітлення та модернізації енергоцентру, компанія очікує досягти зменшення викидів на 41% вже до 2025 року.
Ефективне використання водних ресурсів: Компанія активно скорочує споживання води та працює над збільшенням її повторного використання до 30% до кінця 2024 року. Впроваджуються сенсорні крани, повторне використання дощової води та модернізація водогону. Компанія також працює над впровадженням міжнародного стандарту AWS (Alliance for Water Stewardship).
Управління відходами: ВАТ Україна поставила за мету переробляти 90% відходів і планує до 2025 року повністю виключити потрапляння відходів на сміттєзвалища. Компанія активно впроваджує сортування відходів, відмовилася від одноразового посуду та проводить інформаційні кампанії для своїх співробітників.
"Основними викликами для фабрики є перебої з електропостачанням, тривалі повітряні тривоги, брак кваліфікованих кадрів та підрядників, здатних реалізовувати складні проєкти з енергоефективності. Тому ми наростили потужності власної дизельної генерації електроенергії, що на 100% покриває потреби підприємства, нарощуємо співпрацю з університетами для працевлаштування молоді", – наголосили в компанії.
Мережа аптек "АНЦ" зосередила свої зусилля на підтримці населення та розвитку нових ініціатив, адаптуючи свою діяльність до умов війни.
Гуманітарна допомога: "АНЦ" співпрацює з платформою "єДопомога", що дозволяє громадянам отримувати гуманітарну допомогу у вигляді ліків. Уже понад 4800 родин отримали необхідні медикаменти на суму 2,572,100 грн через цей проєкт.
Інноваційні рішення: Для спрощення доступу до медикаментів компанія впровадила лікомати, що дозволяють отримувати ліки без черг. Це особливо важливо в умовах надзвичайних ситуацій.
Ментальне здоров’я: "АНЦ" підтримує всеукраїнську програму "Ти як?", спрямовану на допомогу дітям і дорослим у подоланні стресу, пов'язаного з війною. Програма забезпечує психологічну допомогу в школах і громадах та ресурси для самодопомоги.
Благодійність та підтримка ЗСУ: Компанія виділила понад 110 мільйонів гривень на благодійність, зокрема на допомогу армії та мешканцям прифронтових і окупованих територій.
Екологічні ініціативи: Попри складні умови, "АНЦ" продовжує розвивати свої екологічні проєкти. У перші місяці війни компанія зосередилася на забезпеченні безперебійного постачання ліків, але основні екологічні цілі залишилися актуальними. Компанія також працює над новим екологічним проєктом, який буде анонсовано згодом.
Співпраця з державними установами: "АНЦ" активно співпрацює з державними програмами, такими як "Національний кешбек" і платформа єДопомога, що сприяє соціальному захисту та підтримці вразливих категорій населення. Участь у програмах ментального здоров'я та охорони здоров'я також підтверджує важливість взаємодії з державними установами під час війни.
Логістичні виклики: Війна ускладнила логістику та постачання, але компанія впроваджує нові рішення, використовуючи цифрові інструменти та інновації, такі як лікомати і чат-боти для замовлення ліків. Це допомагає зменшити енергоспоживання та підтримувати доступність медикаментів.
Професійний розвиток: "АНЦ" продовжує інвестувати в навчання своїх працівників, забезпечуючи високий рівень обслуговування навіть у кризові часи.
"Найбільші виклики, з якими ми стикаємося, стосуються забезпечення безперебійного постачання ліків та ресурсів у надзвичайно складних умовах війни. Воєнні дії вплинули на логістику та стабільність постачання. Але наша мета — залишатися надійними партнерами для наших клієнтів, надаючи їм необхідну підтримку та турботу, водночас продовжуючи розвивати ініціативи сталого розвитку, навіть в умовах війни", — резюмували в компанії.
Метінвест, один із найбільших металургійних та гірничодобувних холдингів України, активно підтримує стійкий розвиток навіть у складних умовах війни, приділяючи увагу як соціальним, так і екологічним проєктам.
Інвестиції в енергоефективність: За останні роки компанія інвестувала 45 млн грн у підвищення енергоефективності, що дозволило зменшити споживання електроенергії на 17%, газу – на 25%, а води – на 30%. Впроваджено систему "Enercon" для моніторингу споживання енергії, води та газу, що дозволяє зменшити втрати ресурсів.
Підтримка військових: Компанія побудувала перший сталевий підземний шпиталь на передовій для ЗСУ, що забезпечує безпеку медичного персоналу та пацієнтів навіть під час обстрілів. Інвестиції у цей проєкт склали 20 млн грн.
Зменшення викидів CO2: Метінвест продовжує реалізацію програм зі зниження викидів вуглекислого газу з метою скоротити їх на 50% до 2030 року порівняно з 2017 роком. Встановлення LED-освітлення на об’єктах компанії та модернізація енергоцентру сприяють досягненню цієї цілі.
Гуманітарна допомога: Метінвест активно підтримує мешканців постраждалих регіонів, спрямовуючи значні кошти на гуманітарні програми. Станом на 2024 рік компанія інвестувала 7,5 млрд грн на підтримку України, включаючи допомогу фронту, відновлення будинків співробітників та гуманітарні ініціативи.