Устойчивое развитие. Как крупный бизнес внедряет социальные проекты и поддерживает украинцев

Война наносит сокрушительные удары по экономике и инфраструктуре. Но украинский бизнес доказывает, что устойчивое развитие возможно даже в самых сложных условиях. Поддержка экологических инициатив, социальная ответственность и экономическая адаптация – основные принципы, на которых строится новая реальность бизнеса в Украине. Детальнее об этих проектах – в спецпроекте РБК-Украина.
Новая почта, одна из лидеров на рынке логистики Украины, демонстрирует устойчивость и адаптацию к вызовам военного времени. Компания активно выполняет цели устойчивого развития, интегрируя экологические, социальные и экономические инициативы.
"Новая почта рядом с людьми в мирное время и в военное. Мы поддерживаем тех, кто оказался вдали от своих родных и открываем представительства в других странах. Мы доставляем туда, куда никто кроме нас не доставит. Мы рядом, когда нужно помочь — вода, еда, свет, связь, обеспечение вещей. Мы продолжаем как бизнес развиваться и держать экономику страны. Мы любим нашу Украину и наших людей — смелых, мужестенных, трудолюбивых — и работаем для них и за них", — говорит Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты.
British American Tobacco Украина (ОАО Украина) продолжает работать над экологическими, социальными и управленческими инициативами. В начале войны большинство экологических проектов было остановлено, но уже в 2023 году компания их возобновила и расширила, сосредоточившись на уменьшении потребления электричества.
Безопасность и соответствие стандартам: Компания обеспечила укрытие на своей фабрике для безопасного пребывания работников во время воздушных тревог. В 2024 году ОАО Украина успешно прошла сертификационный аудит и подтвердила соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 (управление качеством), ISO 14001:2015 (экологическое управление) и ISO 45001:2018 (здравоохранение и безопасность труда).
Энергоэффективность: За последние два года компания инвестировала более 45 млн грн в повышение энергоэффективности. Это позволило снизить потребление электроэнергии на 17%, газа – на 25%, а воды – на 30%. Особо важным проектом стало внедрение системы "Enercon" для ежедневного мониторинга за использованием природных ресурсов на всем оборудовании.
Снижение выбросов СО2: ОАО Украина планирует сократить выбросы углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Благодаря установке светодиодного освещения и модернизации энергоцентра компания ожидает достичь уменьшения выбросов на 41% уже к 2025 году.
Эффективное использование водных ресурсов? Компания активно сокращает потребление воды и работает над увеличением ее повторного использования до 30% к концу 2024 года. Внедряются сенсорные краны, повторное использование дождевой воды и модернизация водопровода. Компания также работает над внедрением международного стандарта AWS (Alliance for Water Stewardship).
Управление отходами: ОАО Украина поставила цель перерабатывать 90% отходов и планирует к 2025 году полностью исключить попадание отходов на свалки. Компания активно внедряет сортировку отходов, отказалась от одноразовой посуды и производит информационные кампании для своих сотрудников.
"Основными вызовами для фабрики являются перебои с электроснабжением, длительные воздушные тревоги, нехватка квалифицированных кадров и подрядчиков, способных реализовывать сложные проекты по энергоэффективности. Поэтому мы нарастили мощности собственной дизельной генерации электроэнергии, что на 100% покрывает потребности предприятия. молодежи", — подчеркнули в компании.
Сеть аптек "АНЦ" сосредоточила свои усилия на поддержке населения и развитии новых инициатив, адаптируя свою деятельность к условиям войны.
Гуманитарная помощь: "АНЦ" сотрудничает с платформой "єПомощь", позволяющей гражданам получать гуманитарную помощь в виде лекарств. Уже более 4800 семей получили необходимые медикаменты на сумму 2572100 грн через этот проект.
Инновационные решения Для упрощения доступа к медикаментам компания внедрила ликоматы, позволяющие получать лекарства без очередей. Это особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ментальное здоровье: "АНЦ" поддерживает всеукраинскую программу "Ты как?", направленную на помощь детям и взрослым в преодолении стресса, связанного с войной. Программа обеспечивает психологическую помощь в школах и общинах и ресурсы самопомощи.
Благотворительность и поддержка ВСУ: Компания выделила более 110 миллионов гривен на благотворительность, в том числе на помощь армии и жителям прифронтовых и оккупированных территорий.
Экологические инициативы Несмотря на сложные условия, "АНЦ" продолжает развивать свои экологические проекты. В первые месяцы войны компания сосредоточилась на обеспечении бесперебойной поставки лекарства, но основные экологические цели остались актуальными. Компания также работает над новым экологическим проектом, который будет анонсирован впоследствии.
Сотрудничество с государственными учреждениями: "АНЦ" активно сотрудничает с государственными программами, такими как "Национальный кэшбек" и платформа есть Помощь, способствующая социальной защите и поддержке уязвимых категорий населения. Участие в программах ментального здоровья и здравоохранения также подтверждает важность взаимодействия с государственными учреждениями во время войны.
Логистические вызовы: Война усложнила логистику и поставку, но компания внедряет новые решения, используя цифровые инструменты и инновации, такие как ликоматы и чат-боты для заказа лекарств. Это помогает снизить энергопотребление и поддерживать доступность медикаментов.
Профессиональное развитие: "АНЦ" продолжает инвестировать в обучение своих работников, обеспечивая высокий уровень обслуживания даже в кризисные времена.
"Наибольшие вызовы, с которыми мы сталкиваемся, касаются обеспечения бесперебойной поставки лекарств и ресурсов в сложнейших условиях войны. Военные действия повлияли на логистику и стабильность поставок. Но наша цель — оставаться надежными партнерами для наших клиентов, оказывая им необходимую поддержку и заботу, в то же время продолжая развивать инициативы устойчивого развития, даже в условиях войны", — резюмировали в компании.
Метинвест, один из крупнейших металлургических и горнодобывающих холдингов Украины, активно поддерживает устойчивое развитие даже в сложных условиях войны, уделяя внимание как социальным, так и экологическим проектам.
Инвестиции в энергоэффективность: За последние годы компания инвестировала 45 млн грн в повышение энергоэффективности, что позволило снизить потребление электроэнергии на 17%, газа – на 25%, а воды – на 30%. Внедрена система "Enercon" для мониторинга потребления энергии, воды и газа, что позволяет уменьшить потери ресурсов.
Поддержка военных: Компания построила первый стальной подземный госпиталь на передовой ВСУ, обеспечивающий безопасность медицинского персонала и пациентов даже во время обстрелов. Инвестиции в этот проект составили 20 млн грн.
Снижение выбросов CO2: Метинвест продолжает реализацию программ по снижению выбросов углекислого газа с целью сократить их на 50% к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Установка LED освещения на объектах компании и модернизация энергоцентра способствуют достижению этой цели.
Гуманитарная помощь Метинвест активно поддерживает жителей пострадавших регионов, направляя значительные средства на гуманитарные программы. По состоянию на 2024 год, компания инвестировала 7,5 млрд грн в поддержку Украины, включая помощь фронта, восстановление домов сотрудников и гуманитарные инициативы.