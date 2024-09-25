Устойчивое развитие. Как крупный бизнес внедряет социальные проекты и поддерживает украинцев

Война наносит сокрушительные удары по экономике и инфраструктуре. Но украинский бизнес доказывает, что устойчивое развитие возможно даже в самых сложных условиях. Поддержка экологических инициатив, социальная ответственность и экономическая адаптация – основные принципы, на которых строится новая реальность бизнеса в Украине. Детальнее об этих проектах – в спецпроекте РБК-Украина.

Новая почта — устойчивое развитие во время войны

Новая почта, одна из лидеров на рынке логистики Украины, демонстрирует устойчивость и адаптацию к вызовам военного времени. Компания активно выполняет цели устойчивого развития, интегрируя экологические, социальные и экономические инициативы.

Гуманитарная помощь : с начала войны компания бесплатно доставила 110 тыс. тонн гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется прифронтовым и деоккупированным территориям, где Новая почта доставляет продукты и лекарства.

: с начала войны компания бесплатно доставила 110 тыс. тонн гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется прифронтовым и деоккупированным территориям, где Новая почта доставляет продукты и лекарства. Медицинское обеспечение : Ежемесячно компания инвестирует 20 млн грн в здоровье 33 тыс. своих сотрудников — в медицинском страховании и содержании медпунктов на сортировочных центрах. Новая почта также поддерживает реабилитационные центры для военных. Компания вложила уже 43 млн грн в их строительство и оснащение.

: Ежемесячно компания инвестирует 20 млн грн в здоровье 33 тыс. своих сотрудников — в медицинском страховании и содержании медпунктов на сортировочных центрах. Новая почта также поддерживает реабилитационные центры для военных. Компания вложила уже 43 млн грн в их строительство и оснащение. Качественное образование: Новая почта активно поддерживает развитие карьеры своих работников через собственный корпоративный университет, который предлагает 54 учебных программы. В 2023 году обучение прошло 16,5 тыс. сотрудников, а с 2024 года были введены курсы английского языка для операторов отделений и курьеров. Новая почта также сотрудничает с Lean-институтом Украины и внедряет учебные программы по Lean-менеджменту. Учения уже прошли 4,1 тыс. сотрудников.

Новая почта активно поддерживает развитие карьеры своих работников через собственный корпоративный университет, который предлагает 54 учебных программы. В 2023 году обучение прошло 16,5 тыс. сотрудников, а с 2024 года были введены курсы английского языка для операторов отделений и курьеров. Новая почта также сотрудничает с Lean-институтом Украины и внедряет учебные программы по Lean-менеджменту. Учения уже прошли 4,1 тыс. сотрудников. Чистая вода: В ответ на следствия техногенной катастрофы после взрыва дамбы Каховской ГЭС компания доставила 72,6 тыс. л питьевой воды пострадавшим в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской Европе. Для жителей Токмаковки была пробурена буровая скважина, чтобы обеспечить их постоянным источником питьевой воды.

В ответ на следствия техногенной катастрофы после взрыва дамбы Каховской ГЭС компания доставила 72,6 тыс. л питьевой воды пострадавшим в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской Европе. Для жителей Токмаковки была пробурена буровая скважина, чтобы обеспечить их постоянным источником питьевой воды. Чистая энергия: Компания обеспечивает свои отделения генераторами и бесперебойным интернетом, а также создает собственный запас топлива для заправки авто и генераторов, инвестировав 125 млн грн в топливную автономность. Новая почта разрабатывает газовую и солнечную генерацию, уже внедряя проекты на пяти инновационных терминалах.

Компания обеспечивает свои отделения генераторами и бесперебойным интернетом, а также создает собственный запас топлива для заправки авто и генераторов, инвестировав 125 млн грн в топливную автономность. Новая почта разрабатывает газовую и солнечную генерацию, уже внедряя проекты на пяти инновационных терминалах. Достойный труд : Для обеспечения безопасности работников и клиентов компания создала 876 укрытий в своих отделениях и терминалах, инвестировав 670 млн грн. Все укрытия снабжены необходимыми средствами безопасности и комфортными условиями. Всего в мероприятия по охране труда в 2023 году инвестировано 846,5 млн грн.

: Для обеспечения безопасности работников и клиентов компания создала 876 укрытий в своих отделениях и терминалах, инвестировав 670 млн грн. Все укрытия снабжены необходимыми средствами безопасности и комфортными условиями. Всего в мероприятия по охране труда в 2023 году инвестировано 846,5 млн грн. Устойчивое развитие городов и сообществ : Новая почта продолжает расширять свою сеть сервисных точек, открывая новые отделения даже в самых отдаленных уголках Украины. По состоянию на сентябрь 2024 года в компании действует более 32 тыс. точек услуги, из которых 20 000 – почтоматы. За 2023 год сеть выросла на 20%, прибавив 5 тыс. новых точек.

: Новая почта продолжает расширять свою сеть сервисных точек, открывая новые отделения даже в самых отдаленных уголках Украины. По состоянию на сентябрь 2024 года в компании действует более 32 тыс. точек услуги, из которых 20 000 – почтоматы. За 2023 год сеть выросла на 20%, прибавив 5 тыс. новых точек. Ответственное потребление : Компания сокращает использование сырья, разрабатывая биоразлагаемые коробки и внедряя процессы повторной переработки материалов. Новая почта также реализует безбумажный офис, подписывая 6 типов документов электронными подписями, что позволило сохранить 100 деревьев.

: Компания сокращает использование сырья, разрабатывая биоразлагаемые коробки и внедряя процессы повторной переработки материалов. Новая почта также реализует безбумажный офис, подписывая 6 типов документов электронными подписями, что позволило сохранить 100 деревьев. Сохранение морских ресурсов: Компания приобрела подводные дроны BlueROV2 для разминирования воды. Эти дроны помогают очищать 13 тыс. кв. км акваторий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Компания приобрела подводные дроны BlueROV2 для разминирования воды. Эти дроны помогают очищать 13 тыс. кв. км акваторий, загрязненных взрывоопасными предметами. Мир и справедливость: Проект "Гуманитарная почта" поддержал 2 575 благотворительных фондов и волонтерских организаций, предоставив 2,6 млн посылок с гуманитарной помощью 110 тыс. тонн.

"Новая почта рядом с людьми в мирное время и в военное. Мы поддерживаем тех, кто оказался вдали от своих родных и открываем представительства в других странах. Мы доставляем туда, куда никто кроме нас не доставит. Мы рядом, когда нужно помочь — вода, еда, свет, связь, обеспечение вещей. Мы продолжаем как бизнес развиваться и держать экономику страны. Мы любим нашу Украину и наших людей — смелых, мужестенных, трудолюбивых — и работаем для них и за них", — говорит Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты.

British American Tobacco Украина – внедрение экологических инноваций

British American Tobacco Украина (ОАО Украина) продолжает работать над экологическими, социальными и управленческими инициативами. В начале войны большинство экологических проектов было остановлено, но уже в 2023 году компания их возобновила и расширила, сосредоточившись на уменьшении потребления электричества.

Безопасность и соответствие стандартам: Компания обеспечила укрытие на своей фабрике для безопасного пребывания работников во время воздушных тревог. В 2024 году ОАО Украина успешно прошла сертификационный аудит и подтвердила соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 (управление качеством), ISO 14001:2015 (экологическое управление) и ISO 45001:2018 (здравоохранение и безопасность труда).

Энергоэффективность: За последние два года компания инвестировала более 45 млн грн в повышение энергоэффективности. Это позволило снизить потребление электроэнергии на 17%, газа – на 25%, а воды – на 30%. Особо важным проектом стало внедрение системы "Enercon" для ежедневного мониторинга за использованием природных ресурсов на всем оборудовании.

Снижение выбросов СО2: ОАО Украина планирует сократить выбросы углекислого газа на 50% к 2030 году по сравнению с 2017 годом. Благодаря установке светодиодного освещения и модернизации энергоцентра компания ожидает достичь уменьшения выбросов на 41% уже к 2025 году.

Эффективное использование водных ресурсов? Компания активно сокращает потребление воды и работает над увеличением ее повторного использования до 30% к концу 2024 года. Внедряются сенсорные краны, повторное использование дождевой воды и модернизация водопровода. Компания также работает над внедрением международного стандарта AWS (Alliance for Water Stewardship).

Управление отходами: ОАО Украина поставила цель перерабатывать 90% отходов и планирует к 2025 году полностью исключить попадание отходов на свалки. Компания активно внедряет сортировку отходов, отказалась от одноразовой посуды и производит информационные кампании для своих сотрудников.

"Основными вызовами для фабрики являются перебои с электроснабжением, длительные воздушные тревоги, нехватка квалифицированных кадров и подрядчиков, способных реализовывать сложные проекты по энергоэффективности. Поэтому мы нарастили мощности собственной дизельной генерации электроэнергии, что на 100% покрывает потребности предприятия. молодежи", — подчеркнули в компании.

Сеть аптек "АНЦ" – поддержка населения во время войны

Сеть аптек "АНЦ" сосредоточила свои усилия на поддержке населения и развитии новых инициатив, адаптируя свою деятельность к условиям войны.

Гуманитарная помощь: "АНЦ" сотрудничает с платформой "єПомощь", позволяющей гражданам получать гуманитарную помощь в виде лекарств. Уже более 4800 семей получили необходимые медикаменты на сумму 2572100 грн через этот проект.

Инновационные решения Для упрощения доступа к медикаментам компания внедрила ликоматы, позволяющие получать лекарства без очередей. Это особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ментальное здоровье: "АНЦ" поддерживает всеукраинскую программу "Ты как?", направленную на помощь детям и взрослым в преодолении стресса, связанного с войной. Программа обеспечивает психологическую помощь в школах и общинах и ресурсы самопомощи.

Благотворительность и поддержка ВСУ: Компания выделила более 110 миллионов гривен на благотворительность, в том числе на помощь армии и жителям прифронтовых и оккупированных территорий.

Экологические инициативы Несмотря на сложные условия, "АНЦ" продолжает развивать свои экологические проекты. В первые месяцы войны компания сосредоточилась на обеспечении бесперебойной поставки лекарства, но основные экологические цели остались актуальными. Компания также работает над новым экологическим проектом, который будет анонсирован впоследствии.

Сотрудничество с государственными учреждениями: "АНЦ" активно сотрудничает с государственными программами, такими как "Национальный кэшбек" и платформа есть Помощь, способствующая социальной защите и поддержке уязвимых категорий населения. Участие в программах ментального здоровья и здравоохранения также подтверждает важность взаимодействия с государственными учреждениями во время войны.

Логистические вызовы: Война усложнила логистику и поставку, но компания внедряет новые решения, используя цифровые инструменты и инновации, такие как ликоматы и чат-боты для заказа лекарств. Это помогает снизить энергопотребление и поддерживать доступность медикаментов.

Профессиональное развитие: "АНЦ" продолжает инвестировать в обучение своих работников, обеспечивая высокий уровень обслуживания даже в кризисные времена.

"Наибольшие вызовы, с которыми мы сталкиваемся, касаются обеспечения бесперебойной поставки лекарств и ресурсов в сложнейших условиях войны. Военные действия повлияли на логистику и стабильность поставок. Но наша цель — оставаться надежными партнерами для наших клиентов, оказывая им необходимую поддержку и заботу, в то же время продолжая развивать инициативы устойчивого развития, даже в условиях войны", — резюмировали в компании.

Метинвест – экологическая и социальная ответственность

Метинвест, один из крупнейших металлургических и горнодобывающих холдингов Украины, активно поддерживает устойчивое развитие даже в сложных условиях войны, уделяя внимание как социальным, так и экологическим проектам.