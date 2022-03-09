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Nestle прекращает инвестиции в Россию, но будет поставлять товары первой необходимости

Автор: Валерия Полищук

Крупнейшая в мире группа по производству упакованных продуктов питания Nestle заявила, что приостановила все капиталовложения в Россию после ее вторжения в Украину. Однако компания продолжит поставлять в Россию продукты первой необходимости, заняв аналогичную позицию по отношению к другим крупнейшим производителям продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Nestle также прекратила всю рекламу в России.

Крупнейшие в мире компании по производству потребительских товаров отстают от некоторых фирм, предоставляющих финансовые услуги, нефтегазовых компаний и розничных торговцев, которые полностью ушли из России.

Они утверждают, что россияне полагаются на их продукцию в повседневной жизни.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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NestleВойна России против Украины