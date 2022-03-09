Nestle припиняє інвестиції в Росію, але буде поставляти товари першої необхідності

Найбільша в світі група з виробництва упакованих продуктів харчування Nestle заявила, що призупинила всі капіталовкладення в Росію після її вторгнення в Україну. Однак компанія продовжить поставляти в Росію продукти першої необхідності, зайнявши аналогічну позицію по відношенню до інших найбільших виробників продуктів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія Nestle також припинила всю рекламу в Росії.

Найбільші в світі компанії з виробництва споживчих товарів відстають від деяких фірм, що надають фінансові послуги, нафтогазових компаній і роздрібних торговців, які повністю пішли з Росії.

Вони стверджують, що росіяни покладаються на їх продукцію в повсякденному житті.