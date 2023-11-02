Nestle потрапила до списку спонсорів війни НАЗК

"Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу", - йдеться в повідомленні.

За агентства, Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Робота Nestle на території Росії

Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала на території Росії сім фабрик.

"Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників", - зазначили у НАЗК.

За даними агентства, у Nestle на території Росії працює понад 7000 співробітників. Nestle представлена через ТОВ "Нестле Россия". У 2021 році вона сплатила податків на понад 25 млн доларів. Однак, Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік.

Відомо, що у 2022 році Nestle імпортувало до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн доларів, а за 9 місяців 2023 року на 271 млн доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності.

"Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso", - зазначили в НАЗК.

Крім того, в жовтні 2022 року, компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано направляти до Росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу.

"Це доводить, що історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції", - зазначили у НАЗК.

Nestle в Україні

Найбільшими сегментами бізнесу Nestle в Україні є кулінарія ("Торчин"), кава та напої (NESCAFE, Coffee-mate), кондитерські вироби (Nestle та "Світоч") та продукти швидкого приготування ("Мівіна").

Списки НАЗК

Нагадаємо, що НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Список "Міжнародних спонсорів війни" є репутаційним інструментом для досягнення доброченості ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста.

Водночас на початку жовтня НАЗК вилучило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Це сталося після того, як Угорщина заблокувала військову допомогу Україні на рівні ЄС.