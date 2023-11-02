Nestle попала в список спонсоров войны НАПК

"Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в РФ, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу", - говорится в сообщении.

По агентствам, Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

Работа Nestle на территории России

По состоянию на начало 2022 года швейцарская корпорация имела на территории России семь фабрик.

"Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения России товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках". ", - отметили в НАПК.

По данным агентства, у Nestle на территории России работает более 7000 сотрудников. Nestle представлена через ООО "Нестле Россия". В 2021 году она уплатила налогов более чем на 25 млн долларов. Однако Nestle так и не опубликовала данные о своих доходах и уплаченных налогах за 2022 год.

Известно, что в 2022 году Nestle импортировала в Россию полуфабрикатов и сырья на 374 млн долларов, а за 9 месяцев 2023 года на 271 млн долларов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости.

"Но полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso", - отметили в НАПК.

Кроме того, в октябре 2022 года компания под видом сухой молочной смеси завозила на территорию России техническое оборудование. То есть, компания завозит не только сырье для товаров первичной необходимости, но и пытается скрыто направлять в Россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.

"Это доказывает, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии, и в то же время экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции", - отметили в НАПК.

Nestle в Украине

Крупнейшими сегментами бизнеса Nestle в Украине являются кулинария ("Торчин"), кофе и напитки (NESCAFE, Coffee-mate), кондитерские изделия (Nestle и "Свиточ") и продукты быстрого приготовления ("Мивина").

Списки НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.

В начале октября НАПК изъяло венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Это произошло после того, как Венгрия заблокировала военную помощь Украине на уровне ЕС.