Нестача ліків. Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях, - Федоров

Російські терористи створили гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.
Федоров пояснив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається значна нестача медикаментів. За словами мера, в області є кілька проблем:
Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.
Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.
Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.
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