Нехватка лекарств. Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях, - Федоров

Федоров пояснил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается значительная нехватка медикаментов. По словам мэра, в области есть несколько проблем:

импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей,

обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода,

часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу,

обслуживание у врача невозможно без российского паспорта.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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