Нехватка лекарств. Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях, - Федоров

Российские террористы создали гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Федоров пояснил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается значительная нехватка медикаментов. По словам мэра, в области есть несколько проблем:
Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.
Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.
В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.