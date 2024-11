Неожиданный аутсайдер НХЛ оказался в меньшинстве из-за опечатки: курьез дня

В дебюте встречи "Предаторз" получили 2-минутный штраф за "неправильный стартовый состав". В протоколе напротив фамилии Филипа Форсберга (9-й номер) теннессийцы указали номер Стивена Стэмкоса (91).

Судьи наказали "Нэшвилл" на первой минуте поединка. Правила НХЛ предусматривают, что команды называют состав заранее, но могут внести изменения до стартового вбрасывания. "Предаторз", однако, не заметили опечатку и остались в меньшинстве.

"Кракен" не смогли воспользоваться численным преимуществом. Впрочем, "Сиэтл" в дальнейшем одержал уверенную победу над командой Эндрю Брюнетта (3:0). Шайбами ​​отличились Спронг, Монтур и Гурд.

The Preds took a penalty for not starting the correct lineup pic.twitter.com/U3NcHO59Fa