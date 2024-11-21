Неожиданный аутсайдер НХЛ оказался в меньшинстве из-за опечатки: курьез дня

"Нэшвилл Предаторз" к неудачным результатам на старте сезона Национальной хоккейной лиги добавил организационные проблемы. На матч регулярного первенства против "Сиэтл Кракен" административный персонал неправильно заполнил протокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на B/R Open Ice .

В дебюте встречи "Предаторз" получили 2-минутный штраф за "неправильный стартовый состав". В протоколе напротив фамилии Филипа Форсберга (9-й номер) теннессийцы указали номер Стивена Стэмкоса (91).

Судьи наказали "Нэшвилл" на первой минуте поединка. Правила НХЛ предусматривают, что команды называют состав заранее, но могут внести изменения до стартового вбрасывания. "Предаторз", однако, не заметили опечатку и остались в меньшинстве.

"Кракен" не смогли воспользоваться численным преимуществом. Впрочем, "Сиэтл" в дальнейшем одержал уверенную победу над командой Эндрю Брюнетта (3:0). Шайбами ​​отличились Спронг, Монтур и Гурд.

The Preds took a penalty for not starting the correct lineup pic.twitter.com/U3NcHO59Fa — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 21, 2024

"Нэшвилл" в сезоне 2024/25

После вылета в первом раунде плей-офф в предыдущей кампании "Предаторз" решили совершить кадровую революцию. Летом теннессийцы подписали 9 свободных агентов.

Главные надежды возлагали на двух обладателей Кубка Стэнли – Джонатана Оди-Маршессо (2023) и упомянутого Стэмкоса (2020, 2021). Однако новый сезон "Нэшвилл" начал с пяти поражений подряд, а дальше чередовал короткие удачные отрезки с более длинными неудачными.. Зато дуэт звезд набрал по 10 очков в двух десятках матчей.

В данный момент "Предаторз" идут на предпоследней строчке в Восточной конференции. Рекорд команды – 6 побед, 14 поражений.