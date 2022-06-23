Несмотря на запрет по 100 мужчин в день пытаются выехать из Украины: кого пропустят

Ежедневно пограничники отказывают в выезде из Украины около 100 мужчинам, которые подпадающие под действие ограничений. Кроме того, при незаконной попытке пересечь государственную границу задерживают около 30 нарушителей.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Пограничники пропускают мужчин исключительно в нормы действующего законодательства. Среди исключений, хотел бы напомнить, что систематически границу в обе стороны пересекают водители-дальнобойщики, а также лица, перевозящие гуманитарную помощь", - сообщил Демченко.

По его словам, в Украине на период военного положения действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения.

Как сообщалось, мобилизацию в Украине продлили и повестки продолжают приходить. Так как срок мобилизации составляет три месяца, а ее продлили 24 мая, то стоит ожидать окончания призыва 23 августа.

Напомним, в Украине за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Также за уклонение от призыва нарушителю грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.