UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на запрет по 100 мужчин в день пытаются выехать из Украины: кого пропустят

Фото: кого выпустят из Украины во время военного положения (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Ежедневно пограничники отказывают в выезде из Украины около 100 мужчинам, которые подпадающие под действие ограничений. Кроме того, при незаконной попытке пересечь государственную границу задерживают около 30 нарушителей.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его словам, в Украине на период военного положения действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения.

"Пограничники пропускают мужчин исключительно в нормы действующего законодательства. Среди исключений, хотел бы напомнить, что систематически границу в обе стороны пересекают водители-дальнобойщики, а также лица, перевозящие гуманитарную помощь", - сообщил Демченко.

Также на выезд имеют право:

  • мужчины, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья,
  • постоянно проживающие за границей, при этом имея отметки миграционной службы или дипучреждений страны,
  • соискатели образования за рубежом,
  • спортсмены,
  • многодетные родители (трое и более детей до 18 лет),
  • родители-одиночки,
  • лица с инвалидностью и сопровождающие их лица.

Как сообщалось, мобилизацию в Украине продлили и повестки продолжают приходить. Так как срок мобилизации составляет три месяца, а ее продлили 24 мая, то стоит ожидать окончания призыва 23 августа.

Напомним, в Украине за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Также за уклонение от призыва нарушителю грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаВоенное положениеВойна в УкраинеВойна России против Украины