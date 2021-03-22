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Несмотря на вакцинацию. Джонсон предупредил Британию о третьей волне COVID

Новина українською → Лондон, Понедельник 22 марта 2021 18:42
Несмотря на вакцинацию. Джонсон предупредил Британию о третьей волне COVID Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер Британии Борис Джонсон предупредил жителей Соединенного Королевства о третьей волне коронавируса. Несмотря на то, что в Британии полным ходом идет вакцинация, Джонсон призвал британцев "не питать иллюзий".

Об этом сообщило агентство BBC.

Как отметил премьер, британцы почувствуют последствия роста заболеваемости коронавирусом на континенте, поскольку на "британские берега уже надвигается волна из Европы".

"К сожалению, сейчас на континенте идет третья волна. И люди в этой стране не должны тешить себя иллюзиями, поскольку предыдущий опыт научил нас, что, когда волна ударяет по нашим друзьям, я боюсь, что она захлестнет и наши берега", - сказал Джонсон.

По его словам, из-за приближения третьей волны коронавируса Британия должна как можно скорее продолжить программу вакцинации от COVID-19.

Напомним, в Британии от коронавируса уже вакцинировали половину взрослого населения.

Как писало РБК-Украина, на выходных в Британии установили рекорд по темпам вакцинации. За сутки в Соединенном Королевстве сделали более 600 тысяч прививок.

На днях прививку от коронавируса сделал и премьер Британии Борис Джонсон.

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