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В Британии установили новый рекорд COVID-прививок: более 600 тысяч за сутки

Новина українською → Великобритания, Суббота 20 марта 2021 00:08
В Британии установили новый рекорд COVID-прививок: более 600 тысяч за сутки Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Британии установили новый рекорд сделанных прививок от коронавируса за сутки. Вакцинировались более 660 тысяч человек.

Об этом сообщает Sky News.

В четверг 19 марта в Британии сделали 660 276 прививок. Из них около 528 тысяч прививок - это первая доза, 132 тысячи - вторая доза.

В Британии вакцинировано свыше 26 миллионов британцев - 49,9% взрослых, из них более 2 млн двумя дозами.

Ранее глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.

Напомним, ранее Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о восстановлении вакцинации данным препаратом.

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