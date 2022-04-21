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Несмотря на сложную ситуацию. Защитники Мариуполя уничтожили 6 единиц техники РФ

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Мариуполь, Четверг 21 апреля 2022 11:50
Несмотря на сложную ситуацию. Защитники Мариуполя уничтожили 6 единиц техники РФ Фото: в Мариуполе "Азов" уничтожил 6 единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Защитники блокадного Мариуполя, несмотря на сложную ситуацию, продолжают держать оборону. За двое суток "азовцы" уничтожили шесть единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк "Азов".

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", - говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе.

При этом украинская сторона заявила, что готова провести переговоры с Россией в Мариуполе.

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