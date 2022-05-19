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Несмотря на опасения Турции. В НАТО уверены насчет быстрого вступления Швеции и Финляндии

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Альянс сможет быстро предоставить позитивное решение касательно Швеции и Финляндии. Он считает, что Турция не сможет заблокировать процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая во время визита в Копенгагене, Столтенберг заявил, что процес обсуждение и формирование единой позиции среди членов Альянса - это нормально. При этом он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются.

Кроме того, мнение генсека НАТО поддержал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что есть способ развеять опасения Турции.

Напомним, ранее в Турции заявили, что выступают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство из-за того, что позицию Анкары якобы игнорируют.

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ШвецияФинляндияНАТОЙенс Столтенберг