Несмотря на опасения Турции. В НАТО уверены насчет быстрого вступления Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Альянс сможет быстро предоставить позитивное решение касательно Швеции и Финляндии. Он считает, что Турция не сможет заблокировать процесс.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на The Guardian .

Выступая во время визита в Копенгагене, Столтенберг заявил, что процес обсуждение и формирование единой позиции среди членов Альянса - это нормально. При этом он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются.

Кроме того, мнение генсека НАТО поддержал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что есть способ развеять опасения Турции.