UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на громкие заявления. Названы компании, которые все еще работают с РФ

Фото: названы компании, все еще работают с РФ (nestle.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Ряд мировых компаний, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, фактически до сих пор работают на российского потребителя. Среди них - Philip Morris, PepsiCo и Danone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Так, табачная компания Philip Morris еще 24 марта заявила, что работает над вариантами выхода с рынка РФ, а 11 мая прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в России.

Однако Philip Morris и в дальнейшем выплачивает зарплату своим сотрудникам в РФ, а соответственно и платит налоги в бюджет страны-агрессора.

Также компания PepsiCo осудила агрессию России против Украины, но с ее рынка не ушла, а лишь ограничила ассортимент продуктов в РФ.

Вместе с тем, так же манипулируют и некоторые другие компании, которые публично осуждают действия России, но продолжают наполнять бюджет страны-агрессора.

Среди компаний, которые, несмотря на громкие заявления, все равно остались на рынке РФ, хоть и уменьшив свое присутствие: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и некоторые другие.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании продолжают работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотни международных компаний вышли с российского рынка или приостановили свою деятельность в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияВойна России против Украины