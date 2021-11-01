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Несмотря на энергокризис в Европе: Дания не поддерживает "Северный поток-2"

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Понедельник 01 ноября 2021 20:13
Несмотря на энергокризис в Европе: Дания не поддерживает "Северный поток-2" Фото: Метте Фредериксен премьер-министр Дании (flickr.com/newsoresund)
Автор: Сергей Пышкин

Дания отказалась поддерживать запуск "Северного потока-2". В то же время первая нитка газопровода уже готова к запуску.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, несмотря на энергетический кризис в Европе, страна не поддерживает "Северный поток-2".

Это расширение активного в Балтийском море газопровода "Северный поток". Газопровод проходит через ряд стран, а именно: Данию, Германию, Россию, Финляндию и Швецию.

В то же время, ситуация вокруг запуска газопровода "Северный поток-2" угрожает не только экономике Украины, но и ее безопасности, поскольку система трубопроводов соединяет Российскую Федерацию и Германию в обход нашей страны.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что первая нитка "Северного потока-2" - готова к запуску. В то же время вторая будет заполнена техническим газом уже до конца года.

Также читайте в материале "Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС".

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Дания Северный поток-2
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