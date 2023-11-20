Нескорена Португалія, презент Україні від Сербії з Угорщиною: що сталося у відборі Євро-2024

Фінальний тур кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року розпочався сімома матчами в суботу. Перемоги відсвяткували збірні Угорщини, Бельгії, Швеції, Словаччини, Іспанії, Люксембургу та Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Матч для власного задоволення у Вальядоліді зіграли Іспанія і Грузія. Голами обмінялися в дебюті – Ле Норман забив головою після стандарту, а Кварацхелія реалізував момент після закидання Чакветадзе. Та в другому таймі "Фурія Роха" дотиснула кавказців. Спершу Торрес замкнув дальну стійку після навісу Гаї. Натомість Лочошвілі переправив у власні ворота подачу Ямала.

Збірна Бельгії знищила Азербайджан удома. Солював Лукаку, який за перший тайм оформив покер. Для початку скористався м'яким навісом Доку, потім завершив комбінацію Доку та Кастаня, згодом головою замкнув подачу Фаса, а на десерт – реалізував момент після розрізної передачі Мангала. Добив кавказців Троссард на останній хвилині основного часу.

Імена переможців групи G стали подарунком для збірної України. Вихід Угорщини та Сербії на Євро-2024 гарантували "синьо-жовтим" мінімум плей-офф відбору. Балканці вдома розписали бойову нічию з Болгарією. Першими забили серби, коли Вельковіч зіграв на добиванні після сейву кіпера. Після перерви Русев (під стійку) і Десподов (підсічка над воротарем) вивели болгарів уперед. Вирвав нічию для господарів Бабіч – оборонець замкнув навіс Тадіча з кутового.

Португальська збірна виграла 10-й матч із десяти. Піренейці забили по голу в кожному з таймів. Перед перервою Фернандеш замкнув передачу Бернарду. Натомість у другій половині перевагу над Ісландією закріпив Орта. Команда Роберто Мартінеса давно гарантувала собі поїздку до Німеччини, тож прагнула встановити унікальне для власної історії досягнення.