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Декілька померли в черзі. Окупанти не пропускають тисячі людей на блокпосту у Василівці

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Запоріжжя, Понеділок 25 липня 2022 16:25
Декілька померли в черзі. Окупанти не пропускають тисячі людей на блокпосту у Василівці Фото: окупанти не пропускають тисячі людей на блокпосту у Василівці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти не пропускають бажаючих евакуюватися з окупованих територій в Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Так, на блокпосту у Василівці Запорізької області щодня росте черга на виїзд з окупованої території, бо окупанти пропускають лише від 20 до 150 машин на день (приблизно 500 людей).

"Але попит значно більше. І кожен день черга зростає-зростає-зростає. Сьогодні в черзі чекають 1,2 тисячі машин і понад 5 тисяч українців проїзду через цей блокпост", - сказав він, додавши, що окупанти використовують українців як живий щит.

За його словами, в цій черзі на виїзд померли вже 5 людей.

"Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось з тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити просто зараз у посадці",- розповів він.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.

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