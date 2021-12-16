Несколько тысяч киевлян вышли протестовать против МВФ

Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов этой организации. По мнению участников акции, условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и госмонополий, опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.