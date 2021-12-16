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Несколько тысяч киевлян вышли протестовать против МВФ

Автор: Наталия Гурковская

Порядка четырех тысяч человек протестуют в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Митингующие расположились под Кабмином и Верховной радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов этой организации. По мнению участников акции, условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и госмонополий, опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.

Как сообщалось, Кабмин пообещал МВФ увеличить расходы на субсидии после роста тарифов весной 2022 года.

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МВФ