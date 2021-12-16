Декілька тисяч киян вийшли протестувати проти МВФ

Протестувальники тримають плакати із вимогами до влади відмовитися від кредитів цієї організації. На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення.

Зокрема, протестувальники не згодні із продажем землі, приватизацією держбанків та держмонополій, побоюючись, що це призведе до зростання тарифів та цін.