Несколько стран уже обратились к Украине по поводу заробитчан

К Украине уже обратились несколько правительств стран по поводу трудоустройства украинских заробитчан. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, работодатели в Австрии ожидают прибытия на сезонные работы более 800 украинцев.

"В большинстве эти сезонные работы, очевидно, были и начинались в конце весны. Лето - период сбора урожая. Именно поэтому этот вопрос стал настолько острым именно сейчас. В принципе, на этом этапе к нам уже обратились несколько правительств с тем, что ожидаются запланированные и организованные группы украинцев. Мы знаем в некоторых случаях до одного лица. Например, я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел, речь идет о ровно 802 персонах, которых ожидают 44 фирмы, с которыми мы непосредственно работаем", - рассказал он.

Кроме того, сейчас об трудоустройстве работников ведутся переговоры с Израилем и Финляндией.

"Премьер-министр встретился утром с послом Израиля. В понедельник договорено о разговоре с финскими представителями и там мы действительно говорим о большой части наших людей. Там речь идет о трудоустройстве тысячи людей. О нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется осуществить нашими авиалиниями, чтобы перевезти такую значительную группу людей. С этими странами уже проведены переговоры", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины решило разрешить осуществление чартерных рейсов с украинскими заробитчанами. Пристайко отмечал, что Украина ожидает обращения от иностранных правительств для организованного трудоустройства украинцев.