Кілька країн об'єдналися для боротьби з хакерами: Росію і Китай не запросили

Кілька країн світу об'єднали зусилля для боротьби з програмами-вимагачами . При цьому Росію і Китай не запросили на зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Група з 31 країни зібралися 14 жовтня з ініціативи США. Країни зобов'язалися активніше співпрацювати для запобігання і протидії атакам програм-вимагачів, а також для обміну досвідом.

При цьому не були запрошені на зустріч Росія і Китай. На думку багатьох вчених, вони є двома країнами, де проживають найактивніші хакерські спільноти у світі.

Вашингтон прагне перейти в наступ і краще координувати відповідь на атаки програм-вимагачів, які в останні місяці почастішали. Країни визнали важливість міжнародного співробітництва з цього питання, в тому числі за допомогою обміну інформацією, що стосується підозрілої діяльності або фінансових транзакцій, які можуть бути пов'язані з атаками програм-вимагачів.

"Злочинна діяльність з використанням програм-вимагачів часто носить транснаціональний характер і вимагає реактивного і регулярного співробітництва між судовими органами, органами національної безпеки, агентствами з кібербезпеки та підрозділами по боротьбі з фінансовими злочинами", - йдеться в повідомленні.

Делегації країн також планують працювати з приватними компаніями для обміну інформацією про інциденти.