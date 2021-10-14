ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кілька країн об'єдналися для боротьби з хакерами: Росію і Китай не запросили

Новость на русском →
США, Четвер 14 жовтня 2021 23:51
Кілька країн об'єдналися для боротьби з хакерами: Росію і Китай не запросили Фото: 31 країна об'єдналася для боротьби з програмами-здирникам (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Кілька країн світу об'єднали зусилля для боротьби з програмами-вимагачами. При цьому Росію і Китай не запросили на зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Група з 31 країни зібралися 14 жовтня з ініціативи США. Країни зобов'язалися активніше співпрацювати для запобігання і протидії атакам програм-вимагачів, а також для обміну досвідом.

При цьому не були запрошені на зустріч Росія і Китай. На думку багатьох вчених, вони є двома країнами, де проживають найактивніші хакерські спільноти у світі.

Вашингтон прагне перейти в наступ і краще координувати відповідь на атаки програм-вимагачів, які в останні місяці почастішали. Країни визнали важливість міжнародного співробітництва з цього питання, в тому числі за допомогою обміну інформацією, що стосується підозрілої діяльності або фінансових транзакцій, які можуть бути пов'язані з атаками програм-вимагачів.

"Злочинна діяльність з використанням програм-вимагачів часто носить транснаціональний характер і вимагає реактивного і регулярного співробітництва між судовими органами, органами національної безпеки, агентствами з кібербезпеки та підрозділами по боротьбі з фінансовими злочинами", - йдеться в повідомленні.

Делегації країн також планують працювати з приватними компаніями для обміну інформацією про інциденти.

Як відомо, атака програми-вимагача полягає в тому, що хакери зламують комп'ютерну мережу об'єкта і блокують дані. Після хакери просять посадових осіб організації заплатити викуп, найчастіше у формі криптовалюти, в обмін на розблокування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака
NEWS
Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список
Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України