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Хакеры заблокировали работу украинской сети аптек. Требуют выкуп

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Украина, Вторник 12 октября 2021 15:09
Хакеры заблокировали работу украинской сети аптек. Требуют выкуп Фото: хакеры атаковали сеть аптек АНЦ (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Хакеры атаковали украинскую сеть аптек АНЦ. Кибер-преступники заблокировали работу аптек по всей Украине и требуют от руководства сети АНЦ выкуп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя сети АНЦ Николая Щербину.

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - рассказал он.

Щербина отметил, что руководство сети не планирует выплачивать выкуп хакерам, и сейчас команда АНЦ работает над восстановлением инфраструктуры.

"Мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности. Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, что скорее всего займет несколько дней", - подчеркнул он.

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