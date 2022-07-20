Несколько сотен солдат с Северного Кавказа отказались воевать в Украине, - активисты

По меньшей мере 300 солдат с Северного Кавказа отказались воевать в Украине. После расторжения контрактов местное население приняло их как дезертиров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Сначала бойцы были направлены на Донбасс. Не дождавшись документов об увольнении, все солдаты вернулись к своей базе в городе Буйнакск в марте и расторгли контракты.

Некоторые же из солдат вернулись с обморожениями, из-за чего им пришлось ампутировать конечности.

"Военнослужащие утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и оружием", - заявил неназванный адвокат солдат.

Также известно, что военная прокуратура планирует завести против них дело, из-за того, что они отсутствовали на поле боя более 10 дней.

Как отмечают активисты, некоторые из солдат позже были повторно призваны на войну в Украине под давлением родственников и местных властей.

Отмечается, что именно на Дагестан и Бурятию приходится наибольшее количество официально зарегистрированных жертв российского вторжения в Украину. В каждом регионе погибшими считаются по меньшей мере 200 человек.