Декілька сотень солдатів з Північного Кавказу відмовились воювати в Україні, - активісти
Щонайменше 300 солдатів з Північного Кавказу відмовились воювати в Україні. Після розірвання контрактів місцеве населення прийняло їх як дезертирів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Спочатку бійці були направлені до Донбасу. Не дочекавшись документів про звільнення, усі солдати повернулись до своєї бази у місті Буйнакськ в березні та розірвали контракти.
Деякі ж з солдатів повернулися з обмороженнями, через що їм довелося ампутувати кінцівки.
"Військовослужбовці стверджували, що у них були проблеми з обмундируванням та зброєю", - заявив неназваний адвокат солдатів.
Також відомо, що військова прокуратура планує завести проти них справу, через те, що вони були відсутні на полі бою більше 10 днів.
Як відзначають активісти, деякі з солдатів пізніше були повторно призвані на війну в Україні під тиском родичів й місцевої влади.
Зазначається, що саме на Дагестан й Бурятію припадає найбільша кількість офіційно зареєстрованих жертв російського вторгнення в Україну. У кожному регіоні загиблими вважаються щонайменше 200 людей.
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