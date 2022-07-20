Декілька сотень солдатів з Північного Кавказу відмовились воювати в Україні, - активісти

Щонайменше 300 солдатів з Північного Кавказу відмовились воювати в Україні. Після розірвання контрактів місцеве населення прийняло їх як дезертирів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Спочатку бійці були направлені до Донбасу. Не дочекавшись документів про звільнення, усі солдати повернулись до своєї бази у місті Буйнакськ в березні та розірвали контракти.

Деякі ж з солдатів повернулися з обмороженнями, через що їм довелося ампутувати кінцівки.

"Військовослужбовці стверджували, що у них були проблеми з обмундируванням та зброєю", - заявив неназваний адвокат солдатів.

Також відомо, що військова прокуратура планує завести проти них справу, через те, що вони були відсутні на полі бою більше 10 днів.

Як відзначають активісти, деякі з солдатів пізніше були повторно призвані на війну в Україні під тиском родичів й місцевої влади.

Зазначається, що саме на Дагестан й Бурятію припадає найбільша кількість офіційно зареєстрованих жертв російського вторгнення в Україну. У кожному регіоні загиблими вважаються щонайменше 200 людей.