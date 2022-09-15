Несколько Бородянок и две Бучи. В Минобороны оценили последствия зверств оккупантов в Изюме

"Изюм - это несколько Бородянок с точки зрения разрушений и несколько (минимум две) Бучи с т.з. числа жертв гражданского населения", - рассказал он.

По словам Копытько, на Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше.

"Есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт чуть дальше на восток, предстоит огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений, - уточняет он. - визит президента Украины в Изюм - это очень сильный жест, который позволит зафиксировать внимание на этом городе, в т.ч. - в контексте будущего трибунала над российскими военными преступниками".