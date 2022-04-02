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В нескольких общинах Броварского района вводят комендантский час почти на три дня

Фото: В нескольких общинах Броварского района вводят комендантский час почти на три дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В нескольких общинах Броварского района Киевской области вводят длительный комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram.

Так, в Барышевской, Великодимерской и Калитянской общинах Броварского района комендантский час будет действовать с 21.00 02 апреля до 06.00 05 апреля.

В остальных общинах Броварского района комендантский час будет действовать, как обычно - с 21.00 02 апреля до 06.00 03 апреля.

"Помните: в это время запрещено находиться на улице и в общественных местах без документов и специальных удостоверений. Исключение – необходимость перейти в укрытие во время воздушной тревоги", - написал Сапожко.

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БроварыКомендантский час