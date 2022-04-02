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У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні

Фото: у кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.

Так, у Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година діятиме з 21.00 02 квітня до 06.00 05 Квітня.

В інших громадах Броварського району комендантська година діятиме, як зазвичай - з 21.00 02 квітня до 06.00 03 Квітня.

"Пам'ятайте: в цей час заборонено перебувати на вулиці і в громадських місцях без документів і спеціальних посвідчень. Виняток-необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - написав Сапожко.

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БроварыКомендантська година