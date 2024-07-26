Нескладно та дешево: як правильно зарядити АКБ автомобіля

Нинішні машини нечасто підводять своїх власників, і одна з причин відмови автомобіля – акумулятор, який чи то вийшов з ладу раніше строку, чи то просто сів "в нуль". І в першому, і в другому випадку рішенням могла б бути вчасна підзарядка. Як це робиться?
Про те, як правильно заряджати акумулятор автомобіля, щоб він не підводив власника, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autocentre та Intercars
Не секрет, що чимала кількість водіїв свій акумулятор ніколи не заряджає. Тому що за них це роблять сервісмени на СТО або тому, що їм не шкода грошей на передчасну заміну АКБ. Проте, головне питання тут навіть не в грошах, а у тому, що через недоглянутий вчасно акумулятор машина може відмовити в дуже незручний момент. Тому власників, які готові щось зробити для надійності своєї батареї і машини в цілому, теж чимало.
Найчастіше приводом для підзарядки акумулятора стають проблеми з запуском двигуна: стартер мляво і неохоче провертає наш двигун, а то й страйкує геть. Зазначимо, що підзарядка тут не завжди допоможе, але починати варто з неї – хоча б з короткої.
А взагалі батарея на борту авто, яке експлуатується у великому місті, може потребувати підзарядки просто через те, що тривалості коротких міських поїздок їй замало. АКБ часто не встигає відновлювати від генератора енергію, витрачену на запуск двигуна та численні потужні споживачі. Добре, якщо ви можете вимірювати напругу на акумуляторі. Бажано робити це, щоб зрозуміти, наскільки він посаджений: якщо після кількох годин відпочинку АКБ напруга на її клемах нижче 12,5 вольт, їй потрібна підзарядка.
Процес заряджання акумулятора залежить від типу зарядного пристрою (автоматичний чи ні), але в цілому порядок такий:
Із заряджанням автомобільного акумулятора пов’язано кілька ризиків, яких можна уникнути, якщо дотримуватись правил безпеки:
Майте на увазі, що саме перебування батареї у посадженому або напівпосадженому стані впливає на її готовність до запуску холодного двигуна, та і на строк її служби в цілому. Якщо для вас це важливо, крім якісного зарядного пристрою заведіть собі більш-менш точний вольтметр і опануйте методику періодичного контролю стану батареї.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як продовжити життя акумулятора автомобіля.