Нескладно та дешево: як правильно зарядити АКБ автомобіля

Не секрет, що чимала кількість водіїв свій акумулятор ніколи не заряджає. Тому що за них це роблять сервісмени на СТО або тому, що їм не шкода грошей на передчасну заміну АКБ. Проте, головне питання тут навіть не в грошах, а у тому, що через недоглянутий вчасно акумулятор машина може відмовити в дуже незручний момент. Тому власників, які готові щось зробити для надійності своєї батареї і машини в цілому, теж чимало.

Коли треба заряджати акумулятор

Найчастіше приводом для підзарядки акумулятора стають проблеми з запуском двигуна: стартер мляво і неохоче провертає наш двигун, а то й страйкує геть. Зазначимо, що підзарядка тут не завжди допоможе, але починати варто з неї – хоча б з короткої.

А взагалі батарея на борту авто, яке експлуатується у великому місті, може потребувати підзарядки просто через те, що тривалості коротких міських поїздок їй замало. АКБ часто не встигає відновлювати від генератора енергію, витрачену на запуск двигуна та численні потужні споживачі. Добре, якщо ви можете вимірювати напругу на акумуляторі. Бажано робити це, щоб зрозуміти, наскільки він посаджений: якщо після кількох годин відпочинку АКБ напруга на її клемах нижче 12,5 вольт, їй потрібна підзарядка.

Як зарядити акумулятор

Процес заряджання акумулятора залежить від типу зарядного пристрою (автоматичний чи ні), але в цілому порядок такий:

Знімати автомобільні клеми з батареї перед зарядкою не обов'язково, але слід вимкнути усі споживачі енергії. Проте, про всяк випадок у автомобілів останніх моделей це питання краще узгодити з інженерами дилерського центру;

Під’єднуємо дроти зарядки до клем АКБ. Плюс до плюсу (червоний дріт чи "крокодил"), мінус до мінуса (синій);

Струм заряджання виставляємо регулятором на зарядному пристрої (крім автоматичних моделей). Номінальний струм – 10% від ємності акумулятора в ампер*годинах. Наприклад, якщо батарея має ємність 60 А*год, заряджати її бажано струмом 6 ампер, якщо вона на 42 А*год – виставляйте струм 4,2 – 4,0 А. Дуже стару батарею з низькою напругою краще заряджати малим струмом, близько 1,0 – 1,5 ампера (це певною мірою "лікує" її від сульфатації). Якщо вам край потрібно прискорити зарядку, струм можна встановити більший номінального, хоча більше 10 амперів допускати не слід;

Аби зарядити батарею "до повного", слід заповнити запас ампер-годин до значення, що позначає ємність на корпусі – 42 А*год, 55 А*год, 60 А*год тощо. Якщо вважати, що ваша АКБ ємністю 60 А*год була посаджена "в нуль", ви повинні заряджати її струмом 6 ампер протягом 10 годин (або навпаки). Помножуючи зарядний струм на час зарядки, ми отримуємо значення запасу енергії в ампер-годинах, який повернули в батарею. Коли за вашою оцінкою, АКБ розряджено лише частково, дайте їй половину (або, скажімо, третину) її заявленої ємності. Є більш-менш точні ознаки того, що акумулятор вже зарядився, але про них краще говорити в окремому матеріалі;

Якщо у вас так званий інтелектуальний (автоматичний) зарядний пристрій, він сам регулює струм і час заряджання, і сам зупиняє процес. Але майте на увазі, що геть посаджений акумулятор такий пристрій відновити не може.

Як не можна заряджати АКБ

Із заряджанням автомобільного акумулятора пов’язано кілька ризиків, яких можна уникнути, якщо дотримуватись правил безпеки:

Уникайте замикання між собою дротів зарядного пристрою (плюс з мінусом) або клем АКБ (скажімо, інструментом, що випадково впав на неї);

Не паліть біля АКБ і не розпалюйте поряд вогонь – може вибухнути водень, що виділяється при зарядці;

Уникайте значного перезарядження батареї, через це вона перегрівається та википає – і тоді в неї доведеться доливати дистильовану воду;

АКБ під час зарядки повинна стояти на поверхню, що не боїться кислоти. Бо теоретично з вентиляційних отворів банок можуть викидатися пари з дрібними краплями кислоти;

Залишайте акумулятор на підзарядці без нагляду тільки якщо маєте надійний зарядний пристрій.

Коротко

Майте на увазі, що саме перебування батареї у посадженому або напівпосадженому стані впливає на її готовність до запуску холодного двигуна, та і на строк її служби в цілому. Якщо для вас це важливо, крім якісного зарядного пристрою заведіть собі більш-менш точний вольтметр і опануйте методику періодичного контролю стану батареї.