Несложно и дешево: как правильно зарядить АКБ автомобиля

Нынешние машины нечасто подводят своих владельцев, и одна из причин отказа автомобиля – аккумулятор, то ли вышедший из строя раньше срока, то ли просто сел "в ноль". И в первом, и во втором случае решением могла бы быть своевременная подзарядка. Как это делается?
О том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля, чтобы он не подводил владельца, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации Autocentre и Intercars
Не секрет, что большое количество водителей свой аккумулятор никогда не заряжает. Потому что за них это делают сервисмены на СТО или потому, что им не жалко денег на преждевременную замену АКБ. Однако, главный вопрос здесь даже не в деньгах, а в том, что из-за неухоженного вовремя аккумулятора машина может отказать в очень неудобный момент. Поэтому владельцев, готовых что-то сделать для надежности своей батареи и машины в целом, тоже немало.
Чаще всего поводом для подзарядки аккумулятора становятся проблемы с запуском двигателя: стартер вяло и неохотно проворачивает наш двигатель, а то бастует прочь. Отметим, что подзарядка здесь не всегда поможет, но начинать следует с нее – хотя бы с короткой.
А вообще батарея на борту авто, которая эксплуатируется в большом городе, может нуждаться в подзарядке просто из-за того, что продолжительности коротких городских поездок ей мало. АКБ часто не успевает восстанавливать от генератора энергию, затраченную на запуск двигателя и многочисленные потребители. Хорошо, если можно измерять напряжение на аккумуляторе. Желательно делать это, чтобы понять, насколько он посажен: если после нескольких часов отдыха АКБ напряжение на ее клеммах ниже 12,5 вольт, ей нужна подзарядка.
Процесс зарядки аккумулятора зависит от типа зарядного устройства (автоматический или нет), но в целом порядок таков:
С зарядкой автомобильного аккумулятора связано несколько рисков, которых можно избежать, если соблюдать правила безопасности:
Имейте в виду, что именно пребывание батареи в посаженном или полупосаженном состоянии влияет на готовность к запуску холодного двигателя, да и на срок ее службы в целом. Если вам это важно, кроме качественного зарядного устройства заведите себе более или менее точный вольтметр и овладите методикой периодического контроля состояния батареи.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как продлить жизнь аккумулятору автомобиля.