Несложно и дешево: как правильно зарядить АКБ автомобиля

Не секрет, что большое количество водителей свой аккумулятор никогда не заряжает. Потому что за них это делают сервисмены на СТО или потому, что им не жалко денег на преждевременную замену АКБ. Однако, главный вопрос здесь даже не в деньгах, а в том, что из-за неухоженного вовремя аккумулятора машина может отказать в очень неудобный момент. Поэтому владельцев, готовых что-то сделать для надежности своей батареи и машины в целом, тоже немало.

Когда нужно заряжать аккумулятор

Чаще всего поводом для подзарядки аккумулятора становятся проблемы с запуском двигателя: стартер вяло и неохотно проворачивает наш двигатель, а то бастует прочь. Отметим, что подзарядка здесь не всегда поможет, но начинать следует с нее – хотя бы с короткой.

А вообще батарея на борту авто, которая эксплуатируется в большом городе, может нуждаться в подзарядке просто из-за того, что продолжительности коротких городских поездок ей мало. АКБ часто не успевает восстанавливать от генератора энергию, затраченную на запуск двигателя и многочисленные потребители. Хорошо, если можно измерять напряжение на аккумуляторе. Желательно делать это, чтобы понять, насколько он посажен: если после нескольких часов отдыха АКБ напряжение на ее клеммах ниже 12,5 вольт, ей нужна подзарядка.

Как зарядить аккумулятор

Процесс зарядки аккумулятора зависит от типа зарядного устройства (автоматический или нет), но в целом порядок таков:

Снимать автомобильные клеммы с батареи перед зарядкой не обязательно, но отключите все потребители энергии. Однако на всякий случай у автомобилей последних моделей этот вопрос лучше согласовать с инженерами дилерского центра;

Подсоединяем провода зарядки к клеммам АКБ. Плюс к плюсу (красная проволока или "крокодил"), минус к минусу (синий);

Ток зарядки выставляем регулятором на зарядном устройстве (кроме автоматических моделей). Номинальный ток – 10% от емкости аккумулятора в ампер*часах. Например, если батарея имеет емкость 60 А*ч, заряжайте ее желательно током 6 ампер, если она на 42 А*ч – выставляйте ток 4,2 – 4,0 А. Очень старую батарею с низким напряжением лучше заряжать малым током, около 1 ,0 – 1,5 ампера (это в определенной степени "лечит" ее от сульфатации). Если вам конец нужно ускорить зарядку, ток можно установить больше номинального, хотя более 10 амперов допускать не следует;

Чтобы зарядить батарею до полного, следует заполнить запас ампер-часов до значения, обозначающего емкость на корпусе – 42 А*ч, 55 А*ч, 60 А*ч и т.д. Если полагать, что ваша АКБ емкостью 60 А*ч была посажена "в ноль", вы должны заряжать ее током 6 ампер в течение 10 часов (или наоборот). Умножая зарядный ток на время зарядки, мы получаем значение запаса энергии в ампер-часах, возвращенных в батарею. Если по вашей оценке, АКБ разряжена частично, дайте ей половину (или, скажем, треть) ее заявленной емкости. Есть более-менее точные признаки того, что аккумулятор уже зарядился, но о них лучше говорить в отдельном материале;

Если у вас так называемое интеллектуальное (автоматическое) зарядное устройство, оно само регулирует ток и время зарядки, и само останавливает процесс. Но учтите, что полностью посаженный аккумулятор такое устройство восстановить не может.

Как нельзя заряжать АКБ

С зарядкой автомобильного аккумулятора связано несколько рисков, которых можно избежать, если соблюдать правила безопасности:

Избегайте замыкания между собой проводов зарядного устройства (плюс с минусом) или клеммом АКБ (скажем, случайно упавшим на нее инструментом);

Не курите возле АКБ и не разжигайте рядом огонь – может взорваться выделяющийся при зарядке водород;

Избегайте значительной перезарядки батареи, поэтому она перегревается и выкипает – и тогда в нее придется доливать дистиллированную воду;

АКБ во время зарядки должна стоять на поверхность, не боящуюся кислоты. Ибо теоретически из вентиляционных отверстий банок могут выбрасываться пары с мелкими каплями кислоты;

Оставляйте аккумулятор на подзарядке без присмотра только при надежном зарядном устройстве.

Кратко

Имейте в виду, что именно пребывание батареи в посаженном или полупосаженном состоянии влияет на готовность к запуску холодного двигателя, да и на срок ее службы в целом. Если вам это важно, кроме качественного зарядного устройства заведите себе более или менее точный вольтметр и овладите методикой периодического контроля состояния батареи.