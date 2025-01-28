Нескінченна війна: Зеленський відреагував на останні заяви Путіна про Україну

На думку Зеленського, сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів та робить усе для затягування війни. Президент вважає, що кожен крок диктатора та всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною.

"У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру. Однак саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення", - зазначив глава держави.

Зеленський переконаний, що світовим лідерам "слід врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени". Головною помилкою він назвав великі можливості Путіна для руйнування світу, "але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів".

"І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо - усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", - підсумував президент.