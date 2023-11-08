Нещасний випадок вважають основною версією загибелі помічника Залужного, - ДБР

"За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", - заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ.

Досудове розслідування у рамках справи триває.

Що відомо про трагедію

Нагадаємо, ввечері 7 листопада стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова. Він був помічником Валерія Залужного.

Правоохоронці повідомили, що Частяков загинув у свій день народження від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому. Відомо, що йому подарували декілька гранат.

Джерела в правоохоронних органах розповіли РБК-Україна, що гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Тімченко попередив Частякова, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.

Справу про трагічну загибель Геннадія Частякова веде Державне бюро розслідувань.