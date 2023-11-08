Несчастный случай считают основной версией гибели помощника Залужного, - ГБР

Государственное бюро расследований считает несчастный случай основной версией гибели майора Геннадия Частякова, который являлся помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством", - заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
Также рассматриваются другие возможные версии:
Досудебное расследование в рамках дела продолжается.
Что известно о трагедии
Напомним, вечером 7 ноября стало известно о гибели майора Геннадия Частякова. Он был помощником Валерия Залужного.
Правоохранители сообщили, что Частяков погиб в свой день рождения от взрыва одного из подарков, который принес домой. Известно, что ему подарили несколько гранат.
Источники в правоохранительных органах рассказали РБК-Украина, что гранаты Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. Тимченко предупредил Частякова, что гранаты боевые, но тот принял это предупреждение за шутку.
Дело о трагической гибели Геннадия Частякова ведет Государственное бюро расследований.
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