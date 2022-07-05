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Несеянная теннисистка пробилась в полуфинал Уимблдона через год после рождения ребенка

Фото: Татьяна Мария и Юле Нимайер (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Опытная немецкая теннисистка Татьяна Мария неожиданно пробилась в полуфинал женской сетки Уимблдона-2022, одолев соотечественницу Юле Нимайер. Лишь 15 месяцев назад она во второй раз стала матерью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/4 финала

Мария – Нимайер – 2:1 (4:6, 6:2, 7:5)

34-летняя немка одержала нелегкую победу в трех сетах. Мария уступила в первой партии (4:6), но сполна реабилитировался уверенной игрой во второй – 6:2. Решающий сет затянулся на 53 минуты, где Мария при счете 6:5 в ее пользу оформила брейк.

Для теннисистки, находящейся на 103-й строчке рейтинга WTA, полуфинал Уимблдонского турнира – лучший результат на мэйджорах в карьере. Это достижение выдающееся, поскольку Мария вернулась на корт после рождения дочери в апреле 2021-го.

В полуфинале немецкая теннисистка с всего двумя титулами в профессиональной карьере встретится с победительницей пары Боузкова – Жабер. На пути к четверке лучших Мария также одолела австралийку Шарму, румынку Кирстю, гречанку Саккари и латвийку Остапенко.

Тем временем украинка Людмила Киченок пробилась в 1/2 финала Уимблдонского турнира в парном разряде. Ее дуэт с упомянутой Остапенко за выход в финал сразится с чешками Крейчиковой и Синяковой.Те

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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